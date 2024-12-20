Продолжается восстановление государственных реестров после российской кибератаки - Стефанишина

Вследствие масштабной кибератаки россиян на государственные реестры, Министерство юстиции приняло решение о приостановлении действия всех реестров, во избежание дальнейших угроз.

Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

На данном этапе продолжаются действия по восстановлению реестров. Хочу сразу обратить внимание, что события, связанные с реестром Министерства юстиции не повлияли на другие информационные системы государства, в том числе на приложение «Дія», оно не действует в части, которая касается данных из реестров Министерства юстиции

Также, Ольга Стефанишина добавила, что пока нет никаких ограничений по доступу граждан к правам связанные с регистрацией актов гражданского состояния. Все акты гражданского состояния о рождении, смерти, бракосочетании и разводе могут осуществляться в обычном порядке, но бумажном виде.

В течение ближайшего часа на официальной странице Facebook Министерства юстиции будет размещена информация об отделе регистрации актов гражданского состояния, в которые можно обратиться по всей территории Украины для осуществления соответствующих действий