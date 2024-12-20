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Продолжается восстановление государственных реестров после российской кибератаки - Стефанишина

Продолжается восстановление государственных реестров после российской кибератаки - Стефанишина

Киев  •  УНН

 • 2086 просмотра

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Минюст приостановил работу госреестров из-за масштабной кибератаки со стороны РФ. Регистрация актов гражданского состояния продолжается в бумажном формате, а восстановление систем может занять до двух недель.

Вследствие масштабной кибератаки россиян на государственные реестры, Министерство юстиции приняло решение о приостановлении действия всех реестров, во избежание дальнейших угроз.

Об этом сообщила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

На данном этапе продолжаются действия по восстановлению реестров. Хочу сразу обратить внимание, что события, связанные с реестром Министерства юстиции не повлияли на другие информационные системы государства, в том числе на приложение «Дія», оно не действует в части, которая касается данных из реестров Министерства юстиции

- отметила министр.

Также, Ольга Стефанишина добавила, что пока нет никаких ограничений по доступу граждан к правам связанные с регистрацией актов гражданского состояния. Все акты гражданского состояния о рождении, смерти, бракосочетании и разводе могут осуществляться в обычном порядке, но бумажном виде.

В течение ближайшего часа на официальной странице Facebook Министерства юстиции будет размещена информация об отделе регистрации актов гражданского состояния, в которые можно обратиться по всей территории Украины для осуществления соответствующих действий

-  отметила Ольга Стефанишина.

Напомним 

Враждебные хакеры совершили одну из крупнейших кибератак на государственные реестры Украины. Министерство юстиции работает над восстановлением доступа к критически важным системам, что может занять до двух недель.

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаТехнологии
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
ukrainaУкраина