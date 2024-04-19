Продавали поддельные наушники под видом мирового бренда: львовские мошенники предстанут перед судом

На Львовщине будут судить лиц, которые продавали поддельные наушники под видом мирового бренда и нанесли ущерб более чем на миллион гривен, передает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции.

... досудебное расследование завершено. В суд направлено обвинительное заключение по ч. 2 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УКУ - говорится в сообщении.

Детали

В мае прошлого года киберполицейские разоблачили трех человек, которые под видом оригинального товара мирового бренда продавали в интернете некачественные подделки по привлекательным ценам.

В дальнейшем правоохранители завершили досудебное расследование по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт на рассмотрение суда.

Оперативники задокументировали факт хранения фигурантами фальсификата на арендованных квартирах во Львове и Винниках. Признаков схожести своему товару с оригиналом они предоставляли с помощью полиграфической упаковочной продукции.

Там же злоумышленники фотографировали поддельный товар для рекламирования в социальных сетях. В дальнейшем они реализовывали его через специально созданные аккаунты в Instаgram. Клиенты получали заказы почтовыми отправлениями в пределах территории Украины.

Во время обысков по местам жительства фигурантов полицейские изъяли более 150 единиц фальсификата, а также упаковочные и рекламные материалы, носители электронной информации.

Таким образом компании-владелице бренда нанесен ущерб на более чем 1,2 млн грн. Эти средства обвиняемые добровольно возместили.