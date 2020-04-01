Проблемы с едой и затопление территорий: эксперт объяснил, как изменения климата могут повлиять на Украину

Еременко отмечает, что изменения обусловлены увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере, однако непосредственно в Украине решить это невозможно.

"Это могут решить все страны вместе, договорившись меньше сжигать ископаемого топлива - это единственный путь", - сообщает он.

По его словам, те изменения, которые происходят сейчас, они обусловлены отсутствием сокращения выбросов парниковых газов 20-30 лет назад, потому что климат - очень инерционная система, и последствия наступают через 20 лет, поэтому, чтобы через 20 лет было меньше плохих последствий, нам надо действовать сейчас.

Что касается последствий, которые могут быть вызваны изменением климата, он отмечает, что в Украине аномально малое количество осадков выпало за зиму.

"Поэтому земля достаточно сухая, у нас маловодность рек, и это точно повлияет на возможности выращивания сельскохозяйственных культур уже в этом году", - отмечает Еременко.

Глава Украинской климатической сети акцентирует внимание на том, что в целом среднегодовая температура на всей планете повышается, и в первую очередь это влияет на водность, на доступ к воде.

"Мы опрашивали общины в Украине, те изменения у нас, что заметны - это пересыхание большого количества малых рек, в больших реках падает уровень воды, и воды становится меньше. И такая засушливость - это наиболее видимый результат в Украине, в свою очередь это влияет на количество пожаров, которое растет", - отмечает он.

Так, осадки выпадают неравномерно, поэтому растения пересушены, поэтому они легче и дольше горят, в результате чего сгорает больше растений.

Кроме того, по его словам, выпадает количество осадков, на которые не рассчитаны наши системы дождевой канализации. В некоторых городах, некоторое время после дождя вода может стоять глубиной в метр. Это также последствия изменений климата, когда погодные явления, они становятся менее предсказуемыми.

Еременко отмечает, что есть определенный предел, после которого изменения климата станут вообще непредсказуемыми, неконтролируемыми: "Пока мы эту границу не перешли, у нас есть ближайшие 10 лет для того, чтобы избежать наиболее катастрофических изменений. Это важно, ведь напрямую связано с выращиванием пищи".

"И человеческая цивилизация, как она сейчас существует, она развилась в условиях стабильного климата. Мы знали, что если здесь растет рожь, то она здесь будет расти в следующем году и через 10 лет тоже. Люди могли рассчитывать на урожай, плюс-минус, конечно, погода менялась, но какие-то расчеты можно делать, а изменения климата, они подставят под угрозу выращивание пищи", - рассказывает председатель Украинского климатической сети.

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Он сосредоточивает внимание на том, что как следствие изменения климата для Украины может быть характерным поднятие уровня моря, и много прибрежных территорий будет затоплено. Так, Украина находится на такой территории, где для нас не будет совсем разрушительных последствий, которые сделают невозможной жизнь на этой территории, даже через 100 лет.

"На юге Украины, часть Одессы может быть затоплена, где 200-250 населенных пунктов, есть исследования, какие населенные пункты будут подтоплены, а какие потеряны. Чтобы в месте невозможно было жить, его не нужного затопить все, достаточно, чтобы там раз в год происходил какой-то шторм, или ветер поднимал воду в черте города", - сообщает Еременко.

По его словам, ввиду того, что в Украине в результате изменения климата не будет больших разрушительных последствий, то к нам могут переселяться климатические беженцы из других регионов, где невозможно будет жить, например, из Африки или Индии, где из-за проблем с водой нельзя будет вырастить столько еды, чтобы накормить людей, которые там живут. Потому что людей там много, а воды мало.

"В далекой перспективе воды будет становиться все меньше, количество снега или дождя, который единовременно может выпасть, будет становиться больше, летняя температура будет расти. Уже сейчас в определенные жаркие летние дни, когда врачи рекомендуют не выходить из дома из-за жары, таких дней будет становиться больше, и сидеть дома надо будет не из-за карантина. Далее это связано с вредителями, когда у нас начнут заводиться какие-то вредители, которые раньше здесь не жили, и большая часть вредителей переживать зиму, и не будет морозного периода. Может, больше клещей появиться или вредителей сельскохозяйственных", - заключает он.

Глава Украинской климатической сети подчеркивает, что каждый может сделать маленький вклад в сохранение окружающей среды, а именно - не надо спаливать траву.

"Не надо спаливать траву, во-первых, это большие выбросы парниковых газов, во-вторых, из-за недостатка влаги в земле могут загореться торфяники, и они могут гореть очень долго. И потому, что стоит сухая погода, может сгорать больше травы, чем изначально было запланировано. Кроме того, это уничтожает большое количество зайчат и ежиков, которые живут в траве. Поэтому, спаливать сухую траву нельзя, она должна перегнивать", - советует Еременко.

Напомним, Министерство энергетики и защиты окружающей среды планирует до конца года запретить использование животных в коммунальных цирках, выдать Красную и Зеленую книги Украины и подготовить стратегию по адаптации к изменениям климата.