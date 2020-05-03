Проблемы с сердцем: наставник соперника сборной Украины по Евро-2020 госпитализирован
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман был госпитализирован из-за проблем с сердцем, информирует УНН со ссылкой на "ad.nl".
Проблемы у 57-летнего специалиста возникли внезапно, когда Куман вернулся домой после поездки на своем гоночном велосипеде (до этого тот много недель ездил на велосипеде, чтобы поддерживать себя в форме).
После поездки на велосипеде он почувствовал острую боль в груди. Тренер был доставлен в больницу "AMC" в Амстердаме на автомобиле скорой помощи.
Благодаря оперативному вмешательству врачей состояние 57-летнего нидерландца оценивается, как стабильное. В ближайшие дни тренер сборной Нидерландов сможет вернуться домой.
Напомним, что сборная Нидерландов является одним из соперников Украины на Евро-2020, который был перенесен на 2021.