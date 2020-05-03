Проблеми з серцем: госпіталізовано наставника суперника збірної України по Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Головний тренер збірної Нідерландів з футболу Рональд Куман був госпіталізований через проблеми з серцем, інформує УНН з посиланням на "ad.nl".
Проблеми у 57-річного фахівця виникли раптово, коли Куман повернувся додому після поїздки на своєму гоночному велосипеді (до того він багато тижнів їздив на велосипеді, щоб підтримувати себе у формі).
Після поїздки на велосипеді він відчув гострий біль в грудях. Тренер був доставлений в лікарню “AMC” в Амстердамі на автомобілі швидкої допомоги.
Завдяки оперативному втручанню лікарів стан 57-річного нідерландця оцінюється, як стабільний. Найближчими днями тренер збірної Нідерландів зможе повернутися додому.
Нагадаємо, що збірна Нідерландів є одним із суперників України на Євро-2020, який був перенесений на 2021 рік.