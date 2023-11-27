Пробыл более 6 дней под завалами: возле Авдеевки бойцы ВСУ спасли мужчину

Бойцы 52-го отдельного стрелкового батальона, которые находятся в подчинении 31-й ОМБ спасли возле Авдеевки мужчину, который оказался под завалами дома в результате прямого попадания. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, пишет УНН.

Детали

В результате прямого попадания в дом в селе Новокалиново местный житель оказался под завалами. Прибыв к разрушенному дому, военные подтвердили, что под обломками действительно находится человек.

Спасательная операция осложнялась обстрелами со стороны оккупантов. Рискуя жизнью, военнослужащие подняли из-под завалов 44-летнего хозяина дома, который более 6 дней боролся за жизнь. Спасенный сообщил, что вместе с ним в момент обстрела был его 39-летний брат, который, наверное, погиб, так как не подавал признаков жизни. Чтобы продолжить поисково-спасательные работы в отношении другого мужчины, нужна специальная техника - сообщили в полиции.

Бойцы вывезли пострадавшего и передали полицейскому экипажу "Белый Ангел", который доставил мужчину в больницу. Сейчас пострадавший получает необходимое лечение. Он поблагодарил военнослужащих и полицейских, которые его спасли.

Начальник полиции Донетчины Руслан Осипенко лично поблагодарил военнослужащих и отметил их благодарностями.

Участие в спасательной операции принимали бойцы 52-го отдельного стрелкового батальона, которые находятся в подчинении 31-й ОМБ.

Напомним

26 ноября из Авдеевки было эвакуировано четырех гражданских лиц.