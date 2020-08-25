Об МВФ, корпоративном управлении и "зеленом" банкинге: глава НБУ поговорил с поверенной США

КИЕВ. 25 августа. УНН. Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко и временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи обсудили реформу корпоративного управления в государственных банках, продолжение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности МВФ, а также усиление двустороннего сотрудничества между Украиной и США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.