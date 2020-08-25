Об МВФ, корпоративном управлении и "зеленом" банкинге: глава НБУ поговорил с поверенной США
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко и временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин во время встречи обсудили реформу корпоративного управления в государственных банках, продолжение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности МВФ, а также усиление двустороннего сотрудничества между Украиной и США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
"Месяц назад мы имели с вами первую встречу в формате Большой семерки. Рады услышать, что вы планируете продолжать последовательную политику Национального банка. Нас очень радует, что мы с вами "в одной лодке" в вопросе реформы корпоративного управления в государственных банках, которую вы планируете продолжать и усиливать. И, конечно, мы рады, что вы готовы решать такие вызовы как снижение доли плохих кредитов в государственных банках", - отметила Квин.
Шевченко в свою очередь отметил, что усиление корпоративного управления и снижение доли плохих кредитов в государственных банках действительно являются приоритетными для Национального банка.
"На прошлой неделе я начал встречи с наблюдательными советами государственных банков, во время которых подтвердил поддержку Национальным банком корпоративного управления. В этом вопросе работает универсальное правило: чем лучше выстроена система корпоративного управления, тем лучше показатели имеет финансовое учреждение. Также нам необходимо решить вопрос работы государственных банков с плохими кредитами. Вопрос больной, мы будем продолжать совместную работу с банками ради его решения", - отметил Председатель НБУ.
Собеседники обсудили и продолжение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности Международным валютным фондом. Глава НБУ отметил, что "центробанк выполнил все обязательства в сфере его ответственности в рамках программы сотрудничества", информирует пресс-служба.
Также они обсудили усиление сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере кибербезопасности.
"Кроме этого, Кирилл Шевченко рассказал о планах Национального банка в продвижении устойчивого развития государства и "зеленого" банкинга в Украине. Так, НБУ планирует присоединиться к сети центральных банков и надзорных органов для экологизации финансовой системы (Network for Greening the Financial System) и сети устойчивого банкинга (Sustainable Banking Network)", - пишет пресс-служба НБУ.
Напомним, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко ранее заявил, что настроен продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.