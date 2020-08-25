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Про МВФ, корпоративне управління та “зелений” банкінг: голова НБУ поговорив з повіреною США

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Голова Національного банку України Кирило Шевченко та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін під час зустрічі обговорили реформу корпоративного управління у державних банках, продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема МВФ, а також посилення двостороннього співробітництва між Україною та США. Про це інформує пресслужба НБУ, передає УНН.

Про МВФ, корпоративне управління та “зелений” банкінг: голова НБУ поговорив з повіреною США

“Місяць тому ми мали з вами першу зустріч у форматі Великої сімки. Раді почути, що ви плануєте продовжувати послідовну політику Національного банку. Нас дуже тішить, що ми з вами „в одному човні“ у питанні реформи корпоративного управління у державних банках, яку ви плануєте продовжувати і посилювати. І, звісно, ми раді, що ви готові вирішувати такі виклики як зниження частки поганих кредитів у державних банках”, — наголосила Квін.

Шевченко в свою чергу зазначив, що посилення корпоративного управління та зниження частки поганих кредитів у державних банках справді є пріоритетними для Національного банку.

“Минулого тижня я розпочав зустрічі з наглядовими радами державних банків, на яких підтвердив підтримку Національним банком корпоративного управління. У цьому питанні працює універсальне правило: чим краще вибудувана система корпоративного управління, тим кращі показники має фінансова установа. Також нам необхідно вирішити питання роботи державних банків з поганими кредитами. Питання болюче, ми будемо продовжувати спільну роботу з банками заради його вирішення”, — зазначив Голова НБУ.

Співрозмовники обговорили і продовження співпраці України з міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом. Голова НБУ зазначив, що “центробанк виконав усі зобов’язання у сфері його відповідальності у межах програми співпраці”, інформує пресслужба.

Також вони обговорили посилення співпраці між Україною та США, зокрема у сфері кібербезпеки.

“Крім цього, Кирило Шевченко розповів про плани Національного банку у просуванні сталого розвитку держави та „зеленого“ банкінгу в Україні. Так, НБУ планує приєднатися до мережі центральних банків та наглядових органів для екологізації фінансової системи (Network for Greening the Financial System) та мережі сталого банкінгу (Sustainable Banking Network)”, — пише пресслужба НБУ.

Нагадаємо, глава Національного банку України Кирило Шевченко раніше заявив, що налаштований продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

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