Назначение некомпетентных людей на руководящие должности несет угрозу нацбезопасности страны - В.Землянский

"Это прямая угроза национальной безопасности страны, когда на руководящих должностях находятся люди, которые не разбираются в той сфере, на которую они назначены руководить", - сказал он.

По словам эксперта, ответственность за подобные назначения некомпетентных людей должны нести чиновники, которые поставили свои подписи под приказами о назначении.

"То есть, чья подпись стоит - наказание идет именно к тому чиновнику, который подписал приказ о назначении с нарушением", - сказал он, добавив, что, к сожалению, непрофессиональные руководители в Украине стали уже трендом.

"Это становится трендом, противоречит законодательству, нарушает все возможные нормы системы государственного управления - а это полностью демотивирует население Украины. То есть у подрастающего поколения будет вопрос: зачем мне учиться, если можно быть другом президента, или кумом премьера или еще каким-то родственником, знакомым какого-то из руководителей для того, чтобы получить ту или иную должность. В конце концов это приведет к полной деградации государственного управления, во-первых, а во-вторых - к полной деградации образования в Украине. Ведь вы понимаете, что ваша карьерная лестница строится не на знаниях, а исключительно на том, чтобы иметь нужные знакомства", - отметил Д.Марунич.

Напомним, научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы.

При этом новый глава "Кировгеолгия" набрал себе 12 непрофессиональных советников, а ведущие ученые с предприятия увольняются.

Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность.

Также напомним, что в Госгеонедра признают, что отсутствие геологов ведет к полному разрушению отрасли.

Как известно, недавно СМИ и общественность негативно отреагировали на назначение 24-летней Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел.

А на днях исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации назначили 23-летнюю Анну Калинчук.