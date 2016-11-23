Назначение некомпетентных людей на руководящие должности несет угрозу нацбезопасности страны - В.Землянский
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сейчас у нас происходит полный коллапс системы государственного управления, потому что назначение на руководящие должности непрофессиональных людей, без профильного образования и опыта по меньшей мере является нарушением требований к кандидатам. Более того, подобные кадровые решения несут угрозу национальной безопасности страны. Такое мнение высказал УНН эксперт Валентин Землянский, комментируя назначение на должность гендиректора КП "Кировгеология" В.Нельгы.
"Это прямая угроза национальной безопасности страны, когда на руководящих должностях находятся люди, которые не разбираются в той сфере, на которую они назначены руководить", - сказал он.
По словам эксперта, ответственность за подобные назначения некомпетентных людей должны нести чиновники, которые поставили свои подписи под приказами о назначении.
"То есть, чья подпись стоит - наказание идет именно к тому чиновнику, который подписал приказ о назначении с нарушением", - сказал он, добавив, что, к сожалению, непрофессиональные руководители в Украине стали уже трендом.
"Это становится трендом, противоречит законодательству, нарушает все возможные нормы системы государственного управления - а это полностью демотивирует население Украины. То есть у подрастающего поколения будет вопрос: зачем мне учиться, если можно быть другом президента, или кумом премьера или еще каким-то родственником, знакомым какого-то из руководителей для того, чтобы получить ту или иную должность. В конце концов это приведет к полной деградации государственного управления, во-первых, а во-вторых - к полной деградации образования в Украине. Ведь вы понимаете, что ваша карьерная лестница строится не на знаниях, а исключительно на том, чтобы иметь нужные знакомства", - отметил Д.Марунич.
Напомним, научно-геологическое предприятие "Кировгеология" возглавил 38-летний В.Нельга, который, по данным СМИ, не имеет профильного образования и соответствующего опыта работы.
При этом новый глава "Кировгеолгия" набрал себе 12 непрофессиональных советников, а ведущие ученые с предприятия увольняются.
Нардеп С.Каплин, комментируя это назначение, отметил, что лоббисты непрофессиональных людей на госдолжности должны нести ответственность.
Также напомним, что в Госгеонедра признают, что отсутствие геологов ведет к полному разрушению отрасли.
Как известно, недавно СМИ и общественность негативно отреагировали на назначение 24-летней Анастасии Деевой заместителем министра внутренних дел.
А на днях исполняющим обязанности директора департамента по вопросам люстрации назначили 23-летнюю Анну Калинчук.