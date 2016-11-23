Призначення некомпетентних людей на керівні посади несе загрозу нацбезпеці країни — В.Землянський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Наразі у нас відбувається повний колапс системи державного управління, тому що призначення на керівні посади нефахових людей, без профільної освіти і досвіду щонайменше є порушенням вимог до кандидатів, які передбачає та чи інша посада. Більше того, подібні кадрові рішення несуть загрозу національній безпеці країни. Таку думку УНН висловив експерт Валентин Землянський, коментуючи призначення на посаду гендиректора КП “Кіровгеологія” В.Нельги.
“Це пряма загроза національній безпеці країни, коли на керівних посадах знаходяться люди, які не розуміються на тій сфері, на яку їх призначено керувати”, — сказав він.
За словами експерта, відповідальність за подібні призначення некомпетентних людей мають нести чиновник, які поставили свої підписи під наказами про призначення.
“Тобто, чий підпис стоїть — покарання йде саме до того чиновника, який підписав наказ щодо призначення із порушенням”, — сказав він, і додав, що, на жаль, непрофесійні керівники в Україні стали вже трендом.
“Це стає трендом, суперечить законодавству, порушує всі можливі норми системи державного управління — а це повністю демотивує населення України. Тобто у підростаючого покоління буде питання: навіщо мені вчитися, якщо можна бути другом президента, або кумом прем’єра або ще якимось родичем, знайомим якогось із очільників для того, щоб отримати ту чи іншу посаду. У кінці кінців це призведе до повної деградації державного управління, по-перше, а по-друге - до повної деградації освіти в Україні. Адже ви розумієте, що ваша кар’єрна драбина будується не на знаннях, а суто на тому, аби мати потрібні знайомства”, — зазначив Д.Марунич.
Нагадаємо, науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.
При цьому новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників, а провідні науковці наразі з підприємства звільняються.
Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.
Також нагадаємо, що у Держгеонадра визнають, що відсутність геологів веде до повної руйнації галузі.
Як відомо, нещодавно ЗМІ та громадськість негативно відреагували на призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішній справ.
А днями виконуючим обов’язки директора департаменту з питань люстрації призначили 23-річну Ганну Калинчук.