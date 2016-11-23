Призначення некомпетентних людей на керівні посади несе загрозу нацбезпеці країни — В.Землянський

$41.320.07
47.030.11
ukru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 13592 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 112497 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 116076 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 116933 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 117319 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 122903 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 182406 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76325 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163635 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 114471 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

У Конгрес США внесли законопроєкт про підтримку України та санкції проти рф - Reuters

14 квітня, 23:43 • 29622 перегляди

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 28468 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

04:26 • 38132 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 32194 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 21716 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 1690 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 22596 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 33072 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 112440 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 182381 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 8292 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 105277 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 107118 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 51065 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 53977 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Призначення некомпетентних людей на керівні посади несе загрозу нацбезпеці країни — В.Землянський

Київ • УНН

 • 15000 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Наразі у нас відбувається повний колапс системи державного управління, тому що призначення на керівні посади нефахових людей, без профільної освіти і досвіду щонайменше є порушенням вимог до кандидатів, які передбачає та чи інша посада. Більше того, подібні кадрові рішення несуть загрозу національній безпеці країни. Таку думку УНН висловив експерт Валентин Землянський, коментуючи призначення на посаду гендиректора КП “Кіровгеологія” В.Нельги

Призначення некомпетентних людей на керівні посади несе загрозу нацбезпеці країни — В.Землянський

“Це пряма загроза національній безпеці країни, коли на керівних посадах знаходяться люди, які не розуміються на тій сфері, на яку їх призначено керувати”, — сказав він.

За словами експерта, відповідальність за подібні призначення некомпетентних людей мають нести чиновник, які поставили свої підписи під наказами про призначення.

“Тобто, чий підпис стоїть — покарання йде саме до того чиновника, який підписав наказ щодо призначення із порушенням”, — сказав він, і додав, що, на жаль, непрофесійні керівники в Україні стали вже трендом.

“Це стає трендом, суперечить законодавству, порушує всі можливі норми системи державного управління — а це повністю демотивує населення України. Тобто у підростаючого покоління буде питання: навіщо мені вчитися, якщо можна бути другом президента, або кумом прем’єра або ще якимось родичем, знайомим якогось із очільників для того, щоб отримати ту чи іншу посаду. У кінці кінців це призведе до повної деградації державного управління, по-перше, а по-друге - до повної деградації освіти в Україні. Адже ви розумієте, що ваша кар’єрна драбина будується не на знаннях, а суто на тому, аби мати потрібні знайомства”, — зазначив Д.Марунич.

Нагадаємо, науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

При цьому новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників, а провідні науковці наразі з підприємства звільняються.

Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.

Також нагадаємо, що у Держгеонадра визнають, що відсутність геологів веде до повної руйнації галузі.

Як відомо, нещодавно ЗМІ та громадськість негативно відреагували на призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішній справ.

А днями виконуючим обов’язки директора департаменту з питань люстрації призначили 23-річну Ганну Калинчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.81
Bitcoin
$85,839.60
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.87
Золото
$3,243.44
Ethereum
$1,639.13