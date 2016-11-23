Призначення некомпетентних людей на керівні посади несе загрозу нацбезпеці країни — В.Землянський

“Це пряма загроза національній безпеці країни, коли на керівних посадах знаходяться люди, які не розуміються на тій сфері, на яку їх призначено керувати”, — сказав він.

За словами експерта, відповідальність за подібні призначення некомпетентних людей мають нести чиновник, які поставили свої підписи під наказами про призначення.

“Тобто, чий підпис стоїть — покарання йде саме до того чиновника, який підписав наказ щодо призначення із порушенням”, — сказав він, і додав, що, на жаль, непрофесійні керівники в Україні стали вже трендом.

“Це стає трендом, суперечить законодавству, порушує всі можливі норми системи державного управління — а це повністю демотивує населення України. Тобто у підростаючого покоління буде питання: навіщо мені вчитися, якщо можна бути другом президента, або кумом прем’єра або ще якимось родичем, знайомим якогось із очільників для того, щоб отримати ту чи іншу посаду. У кінці кінців це призведе до повної деградації державного управління, по-перше, а по-друге - до повної деградації освіти в Україні. Адже ви розумієте, що ваша кар’єрна драбина будується не на знаннях, а суто на тому, аби мати потрібні знайомства”, — зазначив Д.Марунич.

Нагадаємо, науково-геологічне підприємство “Кіровгеологія” очолив 38-річний В.Нельга, який, за даними ЗМІ, не має профільної освіти і відповідного досвіду роботи.

При цьому новий очільник “Кіровгеолгія” набрав собі 12 нефахових радників, а провідні науковці наразі з підприємства звільняються.

Нардеп С.Каплін, коментуючи це призначення, зазначив, що лобісти нефахових людей на держпосади мають нести відповідальність.

Також нагадаємо, що у Держгеонадра визнають, що відсутність геологів веде до повної руйнації галузі.

Як відомо, нещодавно ЗМІ та громадськість негативно відреагували на призначення 24-річної Анастасії Дєєвої заступником міністра внутрішній справ.

А днями виконуючим обов’язки директора департаменту з питань люстрації призначили 23-річну Ганну Калинчук.