Призеры Олимпийских игр - 2016 из Ирландии вернули испорченные медали

КИЕВ. 28 мая. УНН. Серебряные призеры из Ирландии яхтсменка Аннализа Мерфи и братья-гребцы Гэри и Пол О'Донован вернули испорченные медали, которые они завоевали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой Inside the Games.