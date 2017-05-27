Призеры Олимпийских игр - 2016 из Ирландии вернули испорченные медали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Серебряные призеры из Ирландии яхтсменка Аннализа Мерфи и братья-гребцы Гэри и Пол О'Донован вернули испорченные медали, которые они завоевали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, передает УНН со ссылкой Inside the Games.
Ранее организаторы Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро получили назад 130 медалей из-за ржавчины или появления пятен на поверхности металла.
Исправлением недостатков возвращенных медалей займется Монетный двор Бразилии, который их изготовил.
Напомним, олимпийская чемпионка О.Харлан выиграла первую медаль после операции.