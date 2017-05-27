Призери Олімпійських ігор - 2016 через Ірландії повернули зіпсовані медалі

Раніше організатори Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро отримали назад 130 медалей через іржу або появи плям на поверхні металу.

Виправленням недоліків повернутих медалей займеться Монетний двір Бразилії, який їх виготовив.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка О.Харлан виграла першу медаль після операції.