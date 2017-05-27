Призери Олімпійських ігор - 2016 через Ірландії повернули зіпсовані медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Срібні призери з Ірландії яхтсменка Анналіза Мерфі і брати-веслярі Гері і Пол О'Донован повернули зіпсовані медалі, які вони завоювали на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, передає УНН з посиланням Inside the Games.
Раніше організатори Олімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро отримали назад 130 медалей через іржу або появи плям на поверхні металу.
Виправленням недоліків повернутих медалей займеться Монетний двір Бразилії, який їх виготовив.
Нагадаємо, олімпійська чемпіонка О.Харлан виграла першу медаль після операції.