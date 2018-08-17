Присяжные по делу Манафорта в первый день обсуждений не вынесли вердикт

Как отмечается, обсуждения продолжались в течение семи часов, по итогам которых присяжные представили судье Томасу Эллису III список вопросов, касающихся, в том числе, определения так называемой shelf company, выражения “обоснованного сомнения”. ВВ судебной системе США как правило каждый факт, составляющий преступление, должен быть доказан “за пределами обоснованных сомнений”. Кроме того, присяжные в состоянии выразить обоснованные сомнения по поводу тех или иных доказательств следствия, что, в свою очередь, будет трактовано в пользу подзащитного. Согласно решению судьи, обсуждения будут продолжены в пятницу утром.

В среду защита и обвинение выступили с заключительными заявлениями, свидетелей вызвано не было, сам Манафорт отказался выступать свидетелем на последнем заседании.

Напомним, 69-летний Манафорт выступает в качестве ответчика по двум судебным разбирательствам — в Вирджинии и в столичном округе Колумбия. В Вирджинии его обвиняют в сокрытии иностранных банковских счетов, махинациях с подоходным налогом, в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, в том числе во время работы в Украине, где в 2010-2014 годах успел заработать более 600 млн долларов, в том числе — 31 млн долларов от украинских политиков в 2012 году.