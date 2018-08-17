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Присяжні у справі Манафорта в перший день обговорень не винесли вердикт

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Перше засідання членів журі присяжних у справі політтехнолога “Партії регіонів” і екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, якого звинувачують у фінансових махінаціях і порушенні податкового законодавства, в четвер завершилося без винесення вердикту. Про це повідомила газета Politiko, репортер якій був присутній в окружному суді Олександрії (штат Вірджинія), інформує УНН.

Присяжні у справі Манафорта в перший день обговорень не винесли вердикт

Як зазначається, обговорення тривали протягом семи годин, за підсумками яких присяжні представили судді Томасу Еллісу III список питань, що стосуються, в тому числі, визначення так званої shelf company, вирази “розумні підстави сумніватися”. У судовій системі США як правило кожен факт, що становить злочин, повинен бути доведений “за межами обґрунтованих сумнівів”. Крім того, присяжні в змозі висловити обґрунтовані сумніви із приводу тих чи інших доказів слідства, що, в свою чергу, буде трактовано на користь підзахисного. Згідно з рішенням судді, обговорення будуть продовжені в п’ятницю вранці.

У середу захист і обвинувачення виступили зі заключними заявами, свідків викликано не було, сам Манафорт відмовився виступати свідком на останньому засіданні.

Нагадаємо, 69-річний Манафорт виступає в якості відповідача по двом судовим розглядам — у Вірджинії і в столичному окрузі Колумбія. У Вірджинії його звинувачують у приховуванні іноземних банківських рахунків, махінаціях із прибутковими податками, у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків, у тому числі під час роботи в Україні, де в 2010-2014 роках встиг заробити понад 60 мільйонів доларів, у тому числі — 31 млн доларів від українських політиків у 2012 році.

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