Пристайко отреагировал на введение новых санкций ЕС по Крыму

"ЕС еще раз подтвердил неизменность своей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины путем введения санкций в ответ на так называемые "местные выборы" в оккупированном Крыму и Севастополе. Благодарен нашим партнерам за солидарность с Украиной", - написал министр.

Напомним, министры стран-членов Европейского Союза во вторник, 28 января, одобрили расширение списка подсанкционных лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.