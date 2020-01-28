Пристайко отреагировал на введение новых санкций ЕС по Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поблагодарил Европейский Союз за введение новых санкций в отношении семи лиц, причастных к так называемым "местным выборам" в оккупированном Крыму. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"ЕС еще раз подтвердил неизменность своей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины путем введения санкций в ответ на так называемые "местные выборы" в оккупированном Крыму и Севастополе. Благодарен нашим партнерам за солидарность с Украиной", - написал министр.
Напомним, министры стран-членов Европейского Союза во вторник, 28 января, одобрили расширение списка подсанкционных лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.