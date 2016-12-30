Приоритетные задачи на 2017 год озвучил мэр Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Мэр Кропивницкого Андрей Райкович в конце декабря подытожил достижения и потери уходящего, и поделился планами на 2017 год. Корреспондент УНН выделил главные задачи должностного лица.
Строительство дома для участников АТО и льготных категорий населения
В 2017 году в областном центре продолжат начатое в этом году строительство 54-квартирного жилого дома по улице Генерала Жадова. В городском бюджете предусмотрены для этого 14,5 млн грн. Помещения предназначены для людей, которые стоят на квартирной очереди в городском совете, - это участники боевых действий и другие граждане из числа льготных категорий населения.
Реконструкция роддома под жилой для семей врачей
В планах городских властей и реконструкция хозяйственного блока роддома по улице Елены Журливой, 1 под жилой дом для расселения семей врачей. На эту реконструкцию планируется выделить 3 млн грн из уже заложенного бюджета.
Реализация проектов общественных инициатив - малого бизнеса
В следующем году в Кропивницком впервые будут реализованы проекты общественных инициатив (общественный бюджет) на сумму 3 млн грн. Общественный бюджет, или бюджет участия - это часть бюджета города, он предусматривает выделение средств на финансирование проектов, предложенных общественностью. Согласно утвержденному Положению, бюджет участия предусматривает финансирование малых проектов (до 100 тыс. грн и выделяется 60% общего объема общественного бюджета) и крупных (от 100 до 800 тыс. грн). Финансовую поддержку из городского бюджета на реализацию инвестиционных проектов могут получить представители малого предпринимательства на условиях софинансирования с региональным фондом поддержки предпринимательства в области.
Внедрение энергосберегающих технологий
Большое внимание в Кропивницком уделяться внедрению энергосберегающих технологий. В частности это модернизация системы наружного освещения города. Планируется осуществление энергосберегающих мероприятий в СОШ №31 с общим объемом инвестиций 12 млн грн. Эту школу и детсад №23 модернизируют, в учреждениях проведут теплoсанацию.
Строительство котельной
В 2017 году планируется строительство мини-котельной пo ул. Кoмaрoвa. Нa реализацию проекта планируется потратить почти 6 млн грн. Новая котельная должна обеспечить теплоснабжение в нескольких учебных заведениях - ОOШ №17, ДОУ №65, №25 и №48.
Напомним, как сообщал УНН, в Закарпатской ОГА рассказали ТОП приоритетных задач Г.Москаля по области на 2017 год.