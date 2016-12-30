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12 марта, 19:49 • 85585 просмотра

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Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 111205 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 08:46 • 114012 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130314 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140401 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144665 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Приоритетные задачи на 2017 год озвучил мэр Кропивницкого

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Мэр Кропивницкого Андрей Райкович в конце декабря подытожил достижения и потери уходящего, и поделился планами на 2017 год. Корреспондент УНН выделил главные задачи должностного лица.

Строительство дома для участников АТО и льготных категорий населения

В 2017 году в областном центре продолжат начатое в этом году строительство 54-квартирного жилого дома по улице Генерала Жадова. В городском бюджете предусмотрены для этого 14,5 млн грн. Помещения предназначены для людей, которые стоят на квартирной очереди в городском совете, - это участники боевых действий и другие граждане из числа льготных категорий населения.

Реконструкция роддома под жилой для семей врачей

В планах городских властей и реконструкция хозяйственного блока роддома по улице Елены Журливой, 1 под жилой дом для расселения семей врачей. На эту реконструкцию планируется выделить 3 млн грн из уже заложенного бюджета.

Реализация проектов общественных инициатив - малого бизнеса

В следующем году в Кропивницком впервые будут реализованы проекты общественных инициатив (общественный бюджет) на сумму 3 млн грн. Общественный бюджет, или бюджет участия - это часть бюджета города, он предусматривает выделение средств на финансирование проектов, предложенных общественностью. Согласно утвержденному Положению, бюджет участия предусматривает финансирование малых проектов (до 100 тыс. грн и выделяется 60% общего объема общественного бюджета) и крупных (от 100 до 800 тыс. грн). Финансовую поддержку из городского бюджета на реализацию инвестиционных проектов могут получить представители малого предпринимательства на условиях софинансирования с региональным фондом поддержки предпринимательства в области.

Внедрение энергосберегающих технологий

Большое внимание в Кропивницком уделяться внедрению энергосберегающих технологий. В частности это модернизация системы наружного освещения города. Планируется осуществление энергосберегающих мероприятий в СОШ №31 с общим объемом инвестиций 12 млн грн. Эту школу и детсад №23 модернизируют, в учреждениях проведут теплoсанацию.

Строительство котельной

В 2017 году планируется строительство мини-котельной пo ул. Кoмaрoвa. Нa реализацию проекта планируется потратить почти 6 млн грн. Новая котельная должна обеспечить теплоснабжение в нескольких учебных заведениях - ОOШ №17, ДОУ №65, №25 и №48.

Напомним, как сообщал УНН, в Закарпатской ОГА рассказали ТОП приоритетных задач Г.Москаля по области на 2017 год.

Украинские Национальные Новости

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