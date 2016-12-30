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28 березня, 20:29 • 36097 перегляди

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28 березня, 18:00 • 98236 перегляди

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28 березня, 16:27 • 131703 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

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28 березня, 11:39 • 172786 перегляди

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28 березня, 09:26 • 164961 перегляди

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Пріоритетні завдання на 2017 рік озвучив міський голова Кропивницького

Пріоритетні завдання на 2017 рік озвучив міський голова Кропивницького

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Міський голова Кропивницького Андрій Райкович вкінці грудня підсумував здобутки і втрати року, що минає, та поділився планами на 2017 рік. Кореспондент УНН виокремив найголовніші завдання посадовця.

Будівництво будинку для учасників АТО і пільгових категорій населення

У 2017 році в обласному центрі продовжать розпочате цьогоріч будівництво 54-квартирного житлового будинку по вулиці Генерала Жадова. У міському бюджеті передбачені для цього 14,5 млн грн. Помешкання призначені для людей, які стоять на квартирній черзі у міській раді, - це учасники бойових дій та інші громадяни з числа пільгових категорій населення.

Реконструкція полового будинку під житловий для сімей лікарів

В планах міської влади і реконструкція господарчого блоку полового будинку по вулиці Олени Журливої, 1 під житловий будинок для розселення сімей лікарів. На цю реконструкцію планують виділити 3 млн грн з вже закладеного бюджету.

Реалізація проектів громадських ініціатив - малого бізнесу

Наступного року у Кропивницькому вперше будуть реалізовані проекти громадських ініціатив (громадський бюджет) на суму 3 млн грн. Громадський бюджет, або бюджет участі - це частина бюджету міста, він передбачає виділення коштів на фінансування проектів, запропонованих громадськістю. Відповідно до затвердженого Положення, бюджет участі передбачає фінансування малих проектів (до 100 тис. грн. i виділяється 60% загального обсягу громадського бюджету) i великих (вiд 100 до 800 тис. грн.). Фінансову підтримку з міського бюджету на реалізацію інвестиційних проектів можуть отримати представники малого підприємництва на умовах співфінансування з Регіональним фондом підтримки підприємництва в області.

Впровадження енергоощадних технологій

Велика увага у Кропивницькому приділятиметься впровадженню енергоощадних технологій. Зокрема це модернізація системи зовнішнього освітлення міста. Планується здійснення енергозберігаючих заходів у ЗОШ №31 із загальним обсягом інвестицій 12 млн грн. Цю школу і дитсадок №23 модернізують, у закладах проведуть теплoсанацію.

Будівництво котельні

У 2017 році планується будівництво міні-котельні пo вул. Кoмaрoвa. Нa реалізацію проекту планується витратити майже 6 млн. грн. Нова котельня має забезпечити теплопостачання у кількох навчальних закладах – ЗOШ №17, ДНЗ №65, №25 тa №48.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Закарпатській ОДА розповіли ТОП пріоритетних завдань Г.Москаля по області на 2017 рік.

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