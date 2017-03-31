Пограничников в Ужгороде отстранили от службы по подозрению в контрабанде
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 31 марта. УНН. В пункте пропуска «Ужгород», 30 марта, сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы и СБУ разоблачили автомобиль с сигаретами и янтарем. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
По его сообщению, сотрудники внутренней безопасности пограничного ведомства проверяют возможную причастность лиц из состава наряда к содействию в незаконном перемещении через границу товаров.
“Назначен служебное расследование, на период которого личный состав смены отстранен от службы”, — говорится в сообщении О.Слободяна.
Речь идет об инциденте с участием двух граждан Украины, в автомобиле которых сотрудники СБУ и ГПСУ обнаружили 1 тыс. 789 пачек сигарет и 30 кг необработанного янтаря. Украинцы скрыли их в конструктивных особенностях транспортного средства, в частности заднем бампере и под сиденьями.
Во время выяснения всех обстоятельств также стало известно, что, пересекая границу, нарушители кроме необходимых документов показали билеты на самолет, показывая, что спешат в аэропорт. Сотрудниками СБУ проверяется причастность к сделке представителей одной из контрольных служб.
Напомним, 25 марта пограничники задержали 14 контрабандистов в гидрокостюмах.