Прикордонників в Ужгороді відсторонили від служби через підозру у контрабанді
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 31 березня. УНН. У пункті пропуску «Ужгород», 30 березня, співробітники внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та СБУ викрили автомобіль із сигаретами та бурштином. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
За його повідомленням, співробітники внутрішньої безпеки прикордонного відомства перевіряють можливу причетність осіб зі складу наряду до сприяння в незаконному переміщенні через кордон товарів.
“Призначено службове розслідування, на період якого особовий склад зміни відсторонено від служби”, — йдеться у повідомленні О. Слободяна.
Йдеться про інцидент, за участі двох громадян України, в автомобілі яких співробітники СБУ та ДПСУ виявили 1тис. 789 пачок сигарет та 30 кг необробленого бурштину. Українці приховали їх у конструктивних особливостях транспортного засобу, зокрема задньому бампері та під сидіннями.
Під час з’ясування всіх обставин також стало відомо, що, перетинаючи кордон, порушники окрім необхідних документів показали квитки на літак, показуючи, що поспішають в аеропорт. Співробітниками СБУ перевіряється причетність до оборудки представників однієї із контрольних служб.
Нагадаємо, 25 березня прикордонники затримали 14 контрабандистів в гідрокостюмах.