Пограничники за год задержали более 2,5 тыс. нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Государственная пограничная служба Украины за год (с 28 мая 2016 года) задержала более 2,5 тыс. нелегалов, из которых 850 за незаконное пересечение границы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"За определенный период задержано более 2500 нелегалов, из которых 850 - за незаконное пересечение границы, еще почти 3,5 тысячам потенциальных мигрантов отказано в пропуске в Украину", - говорится в сообщении ведомства.
По информации ГПСУ, прошлогоднего профессионального праздника на государственной границе, админмежах с ТОТ АР Крым и линии разграничения пограничниками оформлено более 89,5 млн человек и почти 20,3 млн транспортных средств.
"При этом отмечалось устойчивый рост пассажиро-транспортных потоков. В то же время отказано в пропуске более 29 тысячам лицам ", - уточнили в пресс-службе.
Также. По сообщению пограничников на границе было обнаружено и изъято 760 единиц оружия, почти 14 000 боеприпасов, 17 килограммов взрывчатки, 210 килограммов наркотических и психотропных веществ.
"Прекращено незаконное перемещение товаров на сумму 760 млн гривен, при этом наиболее распространенной оставалась контрабанда сигарет (задержано более 6,2 млн пачек табачных изделий)", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, по информации ГПСУ, в течение 12 месяцев задержано более 1,4 тысячи автомобилей, из которых 116 находились в розыске, а почти 900 использовались нарушителями в противоправной деятельности.
В пресс-службе напомнили, что завтра пограничники отмечают свой профессиональный праздник - День пограничника.
Напомним, по словам П.Порошенко, Госпогранслужба является ключевым элементом обеспечения национальной безопасности Украины