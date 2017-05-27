Прикордонники за рік затримали понад 2,5 тис. нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Державна прикордонна служба України за рік (з 28 травня 2016 року) затримала понад 2,5 тис. нелегалів, з яких 850 за незаконне перетинання кордону, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“За визначений період затримано понад 2,5 тисяч нелегалів, з яких 850 — за незаконне перетинання кордону, ще майже 3,5 тисячам потенційних мігрантів відмовлено в пропуску в Україну”, — йдеться у повідомленні відомства.
За інформацією ДПСУ, від минулорічного професійного свята на державному кордоні, адмінмежі з ТОТ АР Крим та лінії розмежування прикордонниками оформлено понад 89,5 мільйонів осіб та майже 20,3 мільйонів транспортних засобів.
“При цьому відмічалося стале зростання пасажиро-транспортних потоків. В той же час відмовлено в пропуску понад 29 тисячам особам”, — уточнили у прес-службі.
Також. За повідомленням прикордонників, на кордоні було виявлено та вилучено 760 одиниць зброї, майже 14 тисяч боєприпасів, 17 кілограмів вибухівки, 210 кілограмів наркотичних і психотропних речовин.
“Припинено незаконне переміщення товарів на суму 760 мільйонів гривень, при цьому найбільш поширеною залишалась контрабанда сигарет (затримано понад 6,2 мільйонів пачок тютюнових виробів)”, — поінформували у відомстві.
Крім того, за інформацією ДПСУ, протягом 12 місяців затримано понад 1,4 тисячі автомобілів, з яких 116 знаходилися в розшуку, а майже 900 використовувалися порушниками у протиправній діяльності.
У прес-службі нагадали, що завтра прикордонники відзначають своє професійне свято — День прикордонника.
Нагадаємо, за словами П.Порошенко, Держприкордонслужба є ключовим елементом забезпечення нацбезпеки України