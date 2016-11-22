Пограничники Одесской области задержали грабителя, которого разыскивают в Молдове
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ночью 22 ноября в пункте пропуска на государственной границе стражи границы задержали грабителя, которого разыскивали в Молдове. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Злоумышленника задержали в автомобильном пункте пропуска "Кучурган". Во время паспортного контроля пограничники установили, что 41-летний молдаванин находится в международном розыске по линии Интерпола. Задержанного разыскивали правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение грабежа в особо крупных размерах.
Сейчас его передали сотрудникам отдела Национальной полиции Украины. Об обнаруженном гражданине Молдовы сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве.
Напомним, в Черниговской области по ходатайству прокурора применили временный арест к гражданину Молдовы, который находится в международном розыске за убийство.