Пограничники Одесской области задержали грабителя, которого разыскивают в Молдове

Злоумышленника задержали в автомобильном пункте пропуска "Кучурган". Во время паспортного контроля пограничники установили, что 41-летний молдаванин находится в международном розыске по линии Интерпола. Задержанного разыскивали правоохранительные органы Республики Молдова для привлечения к уголовной ответственности за совершение грабежа в особо крупных размерах.

Сейчас его передали сотрудникам отдела Национальной полиции Украины. Об обнаруженном гражданине Молдовы сообщили Укрбюро Интерпола в Киеве.

Напомним, в Черниговской области по ходатайству прокурора применили временный арест к гражданину Молдовы, который находится в международном розыске за убийство.