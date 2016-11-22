Прикордонники Одещини затримали грабіжника, якого розшукують в Молдові

Зловмисника затримали в автомобільному пункті пропуску “Кучурган”. Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що 41-річний молдованин перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Затриманого розшукували правоохоронні органи Республіки Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу в особливо великих розмірах.

Наразі його передали співробітникам відділу Національної поліції України. Про виявленого громадянина Молдови повідомлено Укрбюро Інтерполу в м.Києві.

Нагадаємо, на Чернігівщині за клопотанням прокурора застосовано тимчасовий арешт до громадянина Молдови, який перебуває в міжнародному розшуку за вбивство.