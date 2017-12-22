Сторонники партии "Граждане" празднуют победу на выборах в Каталонии

Партия “Граждане”, возникшая в Каталонии в 2006 году, — единственная сила, которой удалось набрать больше 1 млн голосов (25,3% избирателей), в результате чего ей досталось 37 кресел в будущем парламенте. Второе место заняла партия “Вместе за Каталонию”, которую возглавляет бывший глава женералитета Карлес Пучдемон. Она получила 34 мандата, за нее проголосовали 940 тысяч избирателей, или 21,6%. Всего трём сепаратистским партиям “Вместе за Каталонию”, “Левым республиканцам Каталонии” и “Кандидатура народного единства” удается получить 70 мандатов из 135.

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“Мы выиграли выборы в парламент Каталонии! Впервые партия, отстаивающая конституцию, выиграла выборы в Каталонии”, - заявила лидер партии Инес Арримадас, выступая перед своими сторонниками. На первых выборах, в которых участвовали “Граждане”, в 2006 году, им удалось получить лишь три мандата в каталонском парламенте.

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Она заявила, что у процесса, направленном на обретение независимости, нет будущего.

По количеству голосов сторонники независимости не смогли опередить остальные четыре партии, прошедшие в парламент. Несмотря на то, что у них абсолютное большинство мандатов, их поддержали 47,5% избирателей.

По итогам голосования сторонники независимости получают, по предварительным данным, возможность самостоятельно утвердить нового главу регионального правительства, но кто это будет — вопрос открытый. Лидер “Вместе за Каталонию” Пучдемон не может пересечь границу Испании, иначе будет арестован. А лидер “Левых республиканец” Ориоль Жункерас уже в тюрьме.

Следует отметить, что “сепаратистское движение” в Каталонии имеет глубокие корни: в 1714 году Каталонии в значительной степени удавалось сохранять относительную политическую самостоятельность, но в результате Войны за испанское наследство, в которой эрцгерцог Карл VI, поддерживаемый каталонской знатью, проиграл испанскую корону Филиппу V — первом Бурбону на испанском троне права Арагонского королевства были отменены. Каталанский язык — независимая от испанского язык Западного Средиземноморья, принадлежащий к романской группе индоевропейской языковой семьи. С точки зрения фонетики, лексики и грамматики ближайшей к каталанского является Окситанский язык.

Напомним, около 45 000 человек, многие из которых проехали сотни миль на пути в столицу Бельгии, вышли на улицы Брюсселя в четверг сообщению для ЕС движение за независимость Каталонии еще не закончился. Протест возглавляет бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон.