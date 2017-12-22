Прихильники партії "Громадяни" святкують перемогу на виборах у Каталонії

Партія “Громадяни”, що виникла в Каталонії у 2006 році, — єдина сила, якій вдалося набрати більше 1 млн голосів (25,3% виборців), у результаті чого їй дісталося 37 крісел у майбутньому парламенті. Друге місце зайняла партія “Разом за Каталонію”, яку очолює колишній голова женералітета Карлес Пучдемон. Вона отримала 34 мандати, за неї проголосували 940 тисяч виборців, або 21,6%. Всього трьома сепаратистським партіям “Разом за Каталонію”, “Лівим республіканцям Каталонії” і “кандидатура народної єдності” вдається отримати 70 мандатів з 135.

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“Ми виграли вибори у парламент Каталонії! Вперше партія, що відстоює конституцію, виграла вибори у Каталонії”, — заявила лідер партії Інес Аррімадас, виступаючи перед своїми прихильниками. На перших виборах, в яких брали участь “Громадяни”, у 2006 році, їм вдалося отримати лише три мандати у каталонському парламенті.

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Вона заявила, що у процесі, спрямованого на здобуття незалежності, немає майбутнього.

За кількістю голосів прихильники незалежності не змогли випередити інші чотири партії, що пройшли до парламенту. Незважаючи на те, що у них абсолютна більшість мандатів, їх підтримали 47,5% виборців.

За підсумками голосування прихильники незалежності отримують, за попередніми даними, можливість самостійно затвердити нового голову регіонального уряду, але хто це буде — питання відкрите. Лідер “Разом за Каталонію” Пучдемон не може перетнути кордон Іспанії, інакше буде арештований. А лідер “Лівих республіканець” Оріол Жункерас вже в тюрмі.

Слід зазначити, що “сепаратистський рух” у Каталонії має глибоке коріння: у 1714 р. Каталонії значною мірою вдавалося зберігати відносну політичну самостійність, але внаслідок Війни за іспанську спадщину, в якій ерцгерцог Карл VI, підтримуваний каталонською знаттю, програв іспанську корону Філіпу V — першому Бурбону на іспанському троні права Арагонського королівства були скасовані. Каталанська мова — незалежна від іспанської мова Західного Середземномор’я, що належить до романської групи індоєвропейської мовної родини. Із погляду фонетики, лексики та граматики найближчою до каталанської є окситанська мова.

Нагадаємо, близько 45 тисяч людей, багато з яких проїхали сотні миль на шляху до столиці Бельгії, вийшли на вулиці Брюсселю в четвер з повідомленням для ЄС: рух за незалежність Каталонії ще не закінчився. Протест очолює колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон.