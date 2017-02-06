Прикарпатского чиновника будут судить за присвоение госимущества на 5 млн грн

Прокуратурой Ивано-Франковской области направлен в суд обвинительный акт в отношении управляющего санацией одного из открытых акционерных обществ Ивано-Франковской области. Служащий, долгое время находился в розыске, обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (растрата государственного имущества общества путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины (покушение на совершение растраты имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Указанное лицо в течение 2013-2014 годов допустило вывоз металлолома из государственного предприятия на сумму 5 млн грн. При этом средства от реализации на счета государственного предприятия не поступали.

Кроме того, злоумышленник совершил покушение на растрату имущества, осуществив попытку вывоза в феврале 2014 года с территории этого предприятия более 230 тонн металлолома черных и цветных металлов стоимостью 443 тыс. грн.

Как сообщал УНН, должностных лиц "Энергоатома" уличили в хищении 30 млн грн.