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Прикарпатського посадовця судитимуть за привласнення держмайна на 5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Прикарпатті викрили посадовця, який допустив вивезення металобрухту з державного підприємства на суму 5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Івано-Франківської області.

Прикарпатського посадовця судитимуть за привласнення держмайна на 5 млн грн

Прокуратурою Івано-Франківської області скеровано до суду обвинувальний акт щодо керуючого санацією одного з відкритих акціонерних товариств Івано-Франківської області. Службовець, який тривалий час перебував у розшуку, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (розтрата державного майна товариства шляхом зловживання службовим становищем) та ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України (замах на вчинення розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Вказана особа упродовж 2013-2014 років допустила вивезення металобрухту з державного підприємства на суму 5 млн грн. При цьому кошти від реалізації на рахунки державного підприємства не поступали.

Крім того, зловмисник вчинив замах на розтрату майна, здійснивши спробу вивезення в лютому 2014 року з території цього підприємства понад 230 тонн металобрухту чорних та кольорових металів вартістю 443 тис. грн.

ЯК повідомляв УНН, посадовців "Енергоатому" викрили на розкраданні 30 млн грн.

Українські Національні Новини

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