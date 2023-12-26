Пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности - Залужный

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что в ВСУ хотят, чтобы войско пополнялось людьми, которые по своим физическим показателям могут воевать, но пригодность или непригодность к военной службе определяет ВВК, а не группа инвалидности. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Я считаю, что на сегодня оперирование степенью инвалидности второй группы, третьей группы не является актуальным, потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет пригоден ли человек к военной службе, или не пригоден - сказал Залужный.

Он отметил, что в законопроекте о мобилизации в ВСУ согласились, что нужно избавиться от такого понятия, как ограниченно годный.

В том законопроекте, мы согласились с понятием, что необходимо все же оставить два понятия в нашем законодательстве - это человек, который пригоден к военной службе и непригоден к военной службе. Избавиться от такого понятия, как ограниченно годный. Когда мы ответим себе на эти вопросы - годен или не годен, то мы поймем есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид второй группы или третьей - отметил Залужный.

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Главнокомандующий заявил, что в ВСУ хотят, чтобы войско пополнялось людьми, которые по своим физическим показателям могут воевать.

Мы с абсолютным уважением относимся к тем людям, которые находятся в гражданской среде и мы хотим, чтобы войско пополнялось людьми, которые могут по своим физическим показателям воевать. Но это все будет решать ВВК, которая на сегодня имеет такие полномочия - сказал Залужный.

Дополнение

Кабмин внес в Раду законопроект об усовершенствовании отдельных вопросов мобилизации Раду законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

В частности, в нем предусматривается исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе.