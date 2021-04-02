Причастен к убийству сотрудника СБУ, подрыву моста и другим диверсиям: задержан террорист "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Служба безопасности Украины в Днепропетровской области задержала главаря террористической группы так называемой "ЛНР", причастного к убийству сотрудника Службы, подрыву моста и другим диверсиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
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"Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской главаря террористической группы так называемой "ЛНР". Возглавляемая злоумышленником группировка причастна к убийству сотрудника СБУ", - сообщили в пресс-службе.
Детали
По данным предварительного следствия, житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к НВФ боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО.
По оперативной информации, злоумышленники совершали особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, незаконно лишали свободы людей для выкупа.
Оперативники спецслужбы также установили, что боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Этот объект критической инфраструктуры был затем взорван участниками НВФ, которым руководил подозреваемый.
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По данным СБУ, через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта с главарями и опасения за свою жизнь и вернулся на территорию, подконтрольную украинской власти.
Сотрудники спецслужбы в ходе спецоперации установили его местонахождение в Днепропетровской области. Сейчас следователи органов безопасности сообщили боевику о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (диверсия) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством Департамента надзора по уголовным делам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора продолжается досудебное расследование.
Справка
С 2014 года, по состоянию на начало марта, Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства относительно государственной измены и терроризма.
Практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.