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Причетний до вбивства співробітника СБУ, підриву мосту та інших диверсій: затримано терориста "ЛНР"

Київ • УНН

 • 15900 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Служба безпеки України на Дніпропетровщині затримала ватажка терористичної групи з так званої "ЛНР", причетного до вбивства співробітника Служби, підриву мосту та інших диверсій. Про це інформує пресслужба СБУ, передає УНН.

Цитата:

"Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині ватажка терористичної групи з так званої "ЛНР". Очолюване зловмисником угруповання причетне до вбивства співробітника СБУ", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

За даними досудового слідства, мешканець тимчасово окупованого Слав’яносербського району у 2014 році приєднався до НЗФ бойовиків на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини. Він організував і очолив терористичну групу, яка брала активну участь у бойових діях проти сил АТО.

За оперативною інформацією, зловмисники вчиняли особливо тяжкі злочини проти мирного населення регіону, зокрема, незаконно позбавляли волі людей для викупу.

Оперативники спецслужби також встановили, що бойовик очолював блокпост на мосту через річку Сіверський Донець. Цей об’єкт критичної інфраструктури був потім підірваний учасниками НЗФ, яким керував підозрюваний.

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За даними СБУ, через деякий час бойовик вирішив залишити терористичне угруповання через конфлікт з ватажками і побоювання за власне життя та повернувся на територію, підконтрольну українській владі.

Співробітники спецслужби під час спецоперації встановили його місцезнаходження у Дніпропетровській області.
Наразі слідчі органів безпеки повідомили бойовику про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України), ст. 113 (диверсія) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Під процесуальним керівництвом Департаменту нагляду у кримінальних справах щодо злочинів, здійснених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора триває досудове розслідування.

Довідково

Із 2014 року, станом на початок березня, Служба безпеки України відкрила 16 643 кримінальні провадження щодо державної зради і тероризму.

Практично весь масив подібних злочинів пов’язаний з окупацією та агресією РФ.

Українські Національні Новини

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