Прибыли в Молдову "Шахтер" огласил заявку на матч с "Шерифом" в Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. “Шахтер” прибыл в Молдову на стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов с “Шерифом”. Стала известна заявка “оранжево-черных” на поединок, передает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.
Детали
Отмечено, что перелет из Киева в Молдову занял чуть больше часа.
В списке 24 футболистов среди которых нет Анатолия Трубина, Евгения Коноплянки и Манора Соломона:
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов
Защитники: Додо, поздравляю, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньйо
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил сикан, Фернандо.
Дополнение
Стартовый свисток поединка прозвучит 15 сентября в 19:45.