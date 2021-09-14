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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 122986 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 117210 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 115120 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

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2 марта, 04:30 • 123076 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Прибыли в Молдову "Шахтер" огласил заявку на матч с "Шерифом" в Лиге чемпионов

Прибыли в Молдову "Шахтер" огласил заявку на матч с "Шерифом" в Лиге чемпионов

Киев  •  УНН

 • 14910 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. “Шахтер” прибыл в Молдову на стартовый поединок группового этапа Лиги чемпионов с “Шерифом”. Стала известна заявка “оранжево-черных” на поединок, передает УНН со ссылкой на сайт украинского клуба.

Детали

Отмечено, что перелет из Киева в Молдову занял чуть больше часа.

В списке 24 футболистов среди которых нет Анатолия Трубина, Евгения Коноплянки и Манора Соломона:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов

Защитники: Додо, поздравляю, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньйо

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил сикан, Фернандо.

Дополнение

Стартовый свисток поединка прозвучит 15 сентября в 19:45.

Украинские Национальные Новости

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