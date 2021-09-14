Прибули до Молдови: “Шахтар” оголосив заявку на матч із “Шерифом” в Лізі чемпіонів

Деталі

Зазначено, що переліт з Києва до Молдови зайняв трохи більше години.

У списку 24 футболісти серед яких немає Анатолія Трубіна, Євгена Коноплянки і Манора Соломона:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Артем Бондаренко, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педріньйо

Нападники: Лассіна Траоре, Даниїл Сікан, Фернандо.

Доповнення

Стартовий свисток поєдинку пролунає 15 вересня о 19:45.