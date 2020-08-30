При пожаре в доме на Черниговщине погиб ребенок

“30 августа в 01 час. 33 мин. в с. Дуболуговка Нежинского района возник пожар частного жилого дома и хозяйственного здания, в результате которого погибли 2 человека, из них 1 ребенок (2018 рождения)”, — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован только в 06 час. 05 мин.

“Огнем уничтожено хозяйственное здание, кровля и перекрытие жилого дома”, — добавили пожарные.

“К тушению привлекалось 11 человек и 5 единиц техники, из них от ГСЧС 4 человека личного состава и 1 единица техники”, — говорится в сообщении.

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