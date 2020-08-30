При пожежі у будинку на Чернігівщині загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В результаті пожежі у Чернігівській області загинуло двоє людей, зокрема й дитина. Про це повідомляє УНН із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій України.
“30 серпня о 01 год. 33 хв. у с. Дуболугівка Ніжинського району виникла пожежа приватного житлового будинку та господарчої будівлі, внаслідок якої загинуло 2 особи, з них 1 дитина (2018 року народження)”, — йдеться у повідомленні.
Пожежу було ліквідовано лише о 06 год. 05 хв.
“Вогнем знищено господарчу будівлю, покрівлю та перекриття житлового будинку”, — додали вогнеборці.
“До гасіння залучалося 11 чоловік та 5 одиниць техніки, з них від ДСНС 4 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Києві чоловік підпалив магазин, а потім стрибнув з багатоповерхівки.