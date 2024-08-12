При Минкульте создадут Молодежный совет для формирования культурной политики

При Минкульте создадут Молодежный совет, который будет заниматься подготовкой рекомендаций от молодежи по формированию и реализации государственной политики в сферах культуры и искусств, музеев, креативных индустрий, медиа. Об этом заявили в МКИП, передает УНН.

Детали

Министерство культуры и информационной политики Украины объявляет о создании Молодежного совета при МКИП - постоянного консультативно-совещательного органа, который будет заниматься подготовкой, предоставлением и рассмотрением предложений и рекомендаций от молодежи по формированию и реализации государственной политики в сферах культуры и искусств, библиотечного дела, музеев, креативных индустрий, медиа и государственной языковой политики и т.д - заявили в Минкульте.

Также Молодежный совет будет проводить соответствующие профессиональные консультации.

В МКИП объясняют, что присоединиться к кладу Молодежного совета смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, в частности, представители молодежных общественных организаций и союзов, органов студенческого самоуправления высших учебных заведений и учреждений профессионального предвысшего образования, молодежных центров, а также молодежные работники.

Важным условием для молодежи, которая заинтересована принять участие в работе совета, является активное участие в общественной жизни, опыт в работе со студенческими, волонтерскими, неправительственными, международными институтами, базовые знания в сфере культуры и информационной политики - отмечают в МКИП

Отмечается, что Молодежный совет будет сформирован в составе до 30 человек и срок полномочий членов Молодежного совета составит 2 года;

Формой работы Молодежного совета являются заседания, которые должны проводиться не менее одного раза в квартал, а участие в работе Молодежного совета проводится на общественных началах и на безвозмездной основе

Для участия в отборе следует заполнить анкету до 12:00 9 сентября 2024 года. Отбор будет проходить в два этапа: рассмотрение анкет и онлайн-собеседования. После собеседований каждый кандидат получит информацию на электронную почту.

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Напомним,

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