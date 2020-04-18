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Президенту доложили о ситуации с природными пожарами и загрязнением воздуха в Киеве

Президенту доложили о ситуации с природными пожарами и загрязнением воздуха в Киеве

Киев  •  УНН

 • 13372 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на ежедневном совещании под председательством Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Угрозы объектам критической инфраструктуры Зоны отчуждения, таким как "Укрытие", хранилище радиационных отходов и т. д., нет. В Житомирской области же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш", - сообщили Владимиру Зеленскому, отметили в пресс-службе ОПУ.

В ближайшие дни, как указано, осадков не ожидается, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"Главное, что огонь не разрастается и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то в помощи или эвакуации", – сказал Зеленский.

Президенту сообщили, что сгоревшие здания были заброшенными. Глава государства подчеркнул, что, как и раньше, будет держать ситуацию с пожарами на контроле.

Напомним, глава МВД Аваков назвал причину загрязнения воздуха вокруг Киева.

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