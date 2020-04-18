Президенту доложили о ситуации с природными пожарами и загрязнением воздуха в Киеве

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Радиационный фон в зоне отчуждения, Киеве и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений, а загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на ежедневном совещании под председательством Президента, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.