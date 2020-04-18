Президенту доповіли про ситуацію з природними пожежами і забрудненням повітря у Києві

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Радіаційний фон у Зоні відчуження, Києві та області в межах норми й не перевищує фонових значень, а забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на щоденній нараді під головуванням Президента, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.