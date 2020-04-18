Президенту доповіли про ситуацію з природними пожежами і забрудненням повітря у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Радіаційний фон у Зоні відчуження, Києві та області в межах норми й не перевищує фонових значень, а забруднення повітря у столиці не пов’язане з пожежами в Чорнобильській зоні. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на щоденній нараді під головуванням Президента, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Загрози об’єктам критичної інфраструктури Зони відчуження, таким як “Укриття”, сховище радіаційних відходів тощо, немає. На Житомирщині ж горить лісова підстилка, залишки деревини та очерет", - повідомили Володимиру Зеленському, відзначили у його пресслужбі.
Найближчими днями, як вказано, опадів не передбачається, а ДСНС створила резерв сил на випадок ускладнень. На початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
“Головне, що вогонь не розростається і вдається його побороти. Стежте за тим, чи потребує хтось допомоги чи евакуації”, — сказав Володимир Зеленський.
Президенту повідомили, що згорілі будівлі були закинутими. "Глава держави наголосив, що, як і раніше, триматиме ситуацію з пожежами на контролі", - додали в ОПУ.
Нагадаємо, голова МВС Аваков назвав причину забруднення повітря навколо Києва.