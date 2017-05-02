Президенты Украины и Израиля подтвердили намерения активизации двустороннего сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Отмечается, что П.Порошенко поздравил собеседника с 69-й годовщиной Дня независимости Израиля, исполняется 2 мая.
"Было подтверждено обоюдны настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в различных сферах", - говорится в сообщении.
Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках международных организаций.
Президент проинформировал собеседника о подписании Закона о ратификации украинской-израильского соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничество в сфере кинематографии.
Стороны выразили надежду на успешность визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Государство Израиль в мае.
П.Порошенко пригласил Беньямина Нетаньяху осуществить визит в Украину в удобное время.
Напомним, премьер-министр Украины посетит Израиль 14 мая .