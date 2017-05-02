Президенти України та Ізраїлю підтвердили наміри активізації двосторонньої співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньяху, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Зазначається, що П.Порошенко привітав співрозмовника з 69-ю річницею Дня незалежності Ізраїлю, що виповнюється 2 травня.
"Було підтверджено обопільну налаштованість на активізацію двосторонньої співпраці у різних сферах", - йдеться в повідомленні.
Лідери двох держав обговорили також актуальні питання взаємодії у рамках міжнародних організацій.
Президент поінформував співрозмовника про підписання Закону про ратифікацію українсько-ізраїльської Угоди про спільне виробництво фільмів і співробітництво у сфері кінематографії.
Сторони висловили сподівання на успішність візиту Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана до Держави Ізраїль у травні.
П.Порошенко запросив Беньяміна Нетаньяху здійснити візит до України у зручний час.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України відвідає Ізраїль 14-го травня.