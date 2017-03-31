Президента призвали инициировать отставку В.Гройсмана из-за срыва работы НАПК

"Считаю срыв работы реестра е-декларирования саботажем, организованным чиновниками украинской власти, направленным на уничтожение НАПК как независимого антикоррупционного органа. Все действия правительства свидетельствуют о саботаже НАПК и намерении сменить руководство на подкупленных лиц властями. Срывают е-декларирование не НАПК, а олигархи во власти и их лоббисты. При таких обстоятельствах Правительство должно сложить свои полномочия, как антиукраинское, антинародное, коррупционное и олигархическое", - говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступила Елена Куденко.

Петиция была зарегистрирована 31 марта и сейчас набрала 17 подписей с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей осталось 92 дня.

Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали назначить председателем НАБУ экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.