Президента призвали инициировать отставку В.Гройсмана из-за срыва работы НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали инициировать увольнение Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана из-за саботажа работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и намерения сменить руководство на подкупленных лиц. Петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президенту Украины, передает УНН.
"Считаю срыв работы реестра е-декларирования саботажем, организованным чиновниками украинской власти, направленным на уничтожение НАПК как независимого антикоррупционного органа. Все действия правительства свидетельствуют о саботаже НАПК и намерении сменить руководство на подкупленных лиц властями. Срывают е-декларирование не НАПК, а олигархи во власти и их лоббисты. При таких обстоятельствах Правительство должно сложить свои полномочия, как антиукраинское, антинародное, коррупционное и олигархическое", - говорится в тексте петиции.
Автором петиции выступила Елена Куденко.
Петиция была зарегистрирована 31 марта и сейчас набрала 17 подписей с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей осталось 92 дня.
Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали назначить председателем НАБУ экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили.