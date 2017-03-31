Президента закликали ініціювати відставку В.Гройсмана через зрив роботи НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали ініціювати звільнення Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана через саботаж роботи Національного агентства з питань запобігання корупції та намір змінити керівництво на підкуплених осіб. Петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президенту України, передає УНН.
“Вважаю зрив роботи реєстру е-декларування організованим саботажем чиновниками української влади, спрямованим на знищення НАЗК як незалежного антикорупційного органу. Усі дії Уряду показують на саботаж НАЗК та намір змінити керівництво на підкуплених осіб можновладцями. Зривають е-декларування не НАЗК, а олігархи у владі та їх лобісти. За таких обставин Уряд повинен скласти свої повноваження, як антиукраїнський, антинародний, корупційний та олігархічний”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступила Олена Куденко.
Петиція була зареєстрована 31 березня і наразі набрала 17 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.
Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали призначити головою НАБУ екс-голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.