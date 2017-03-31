Президента закликали ініціювати відставку В.Гройсмана через зрив роботи НАЗК

“Вважаю зрив роботи реєстру е-декларування організованим саботажем чиновниками української влади, спрямованим на знищення НАЗК як незалежного антикорупційного органу. Усі дії Уряду показують на саботаж НАЗК та намір змінити керівництво на підкуплених осіб можновладцями. Зривають е-декларування не НАЗК, а олігархи у владі та їх лобісти. За таких обставин Уряд повинен скласти свої повноваження, як антиукраїнський, антинародний, корупційний та олігархічний”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступила Олена Куденко.

Петиція була зареєстрована 31 березня і наразі набрала 17 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.

Як повідомляв УНН, Президента України Петра Порошенка закликали призначити головою НАБУ екс-голову Одеської ОДА Михайла Саакашвілі.