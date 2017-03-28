Президент встретился с экс-премьер-министром Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Петр Порошенко провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, передает УНН со ссылкой на пресс-центр президента Украины.
"Стороны обсудили вопросы противодействия российской агрессии на Донбассе. Речь шла о сохранении существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации Минских договоренностей и полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины ", - говорится в сообщении.
Так, глава государства поблагодарил Дэвиду Кэмерону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Отмечают, что президент также высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании во внедрении реформ, тренировке Вооруженных Сил Украины и облегчении гуманитарной ситуации в нашей стране.
Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко предлагает восстановить в Украине специальные военные суды.