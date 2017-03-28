Президент зустрівся з екс-прем’єр-міністром Великобританії

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент Петро Порошенко провів зустріч з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном, передає УНН з посиланням на прес-центр президента України.

“Сторони обговорили питання протидії російській агресії на Донбасі. Йшлося про збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей та повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України,” — йдеться в повідомленні.

Так, глава держави подякував Девіду Кемерону за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Зазначають, що президент також високо оцінив фінансову та експертну допомогу Великої Британії у впровадженні реформ, тренуванні Збройних Сил України та полегшенні гуманітарної ситуації в нашій країні.

Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко пропонує відновити в Україні спеціальні військові суди.

 

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