Президент - Жану Рено: именно в Украине сегодня стоит снимать кино

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, который участвует в украинско-французском фильме "Последний шаг", что поддерживается средствами государственного бюджета Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.