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Президент - Жану Рено: именно в Украине сегодня стоит снимать кино

Президент - Жану Рено: именно в Украине сегодня стоит снимать кино

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко встретились с французским актером Жаном Рено, который участвует в украинско-французском фильме "Последний шаг", что поддерживается средствами государственного бюджета Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Чрезвычайно интересно услышать Ваши впечатления от Украины. Это очень важно для нас, поскольку это является символом восстановления украинской киноиндустрии. Все должны знать, что именно в Украине сегодня стоит снимать кино", - обратился глава государства к актеру.

Порошенко отметил, что рад встрече с актером, что является его поклонником и видел много фильмов с его участием. Он отметил важность участия Жана Рено в украинско-французском фильме "Последний шаг" и выразил уверенность, что этот новый украинский фильм будет иметь большой успех.

"Ваше участие (в этом фильме - ред.) будет хорошей рекламой для Украины", - сказал Президент.

В свою очередь, Жан Рено рассказал президентской чете, что посетил украинские Карпаты, где проходила часть съемок, и поражен красотой природы.

"Замечательное место - озеро Синевир", - поделился впечатлениями актер.

"Я впервые работаю с украинской командой", - отметил Жан Рено и высказал мнение, что сейчас кинопродюсеры должны обратить большее внимание на Украину для съемок фильмов.

"Очень важно иметь способность рассказывать истории страны. Это очень важно, поскольку это определенным образом объединяет, цементирует людей, которые могут видеть свою историю", - отметил актер, добавив, что "если вы инвестируете один доллар в кино - вы возвращаете три доллара".

Как сообщал УНН, всемирно известный французский актер Жан Рено приехал на съемки в Карпаты.

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