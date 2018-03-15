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Президент - Жану Рено: саме в Україні сьогодні варто знімати кіно

Президент - Жану Рено: саме в Україні сьогодні варто знімати кіно

Київ • УНН

 • 11255 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною Порошенко зустрілись із французьким актором Жаном Рено, який бере участь в україно-французькому фільмі “Останній крок”, що підтримується коштами державного бюджету України, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

“Надзвичайно цікаво почути Ваші враження від України. Це дуже важливо для нас, оскільки це є символом відновлення української кіноіндустрії. Всі повинні знати, що саме в Україні сьогодні варто знімати кіно”, — звернувся Глава держави до актора.

Петро Порошенко зауважив, що радий зустрічі з актором, є його прихильником і бачив багато фільмів з його участю. Він відзначив важливість участі Жана Рено в україно-французькому фільмі “Останній крок” та висловив впевненість, що цей новий український фільм матиме великий успіх. “Ваша участь (у цьому фільмі — ред.) буде гарною рекламою для України”, — сказав Президент.

В свою чергу, Жан Рено розповів президентському подружжю, що відвідав українські Карпати, де відбувалась частина зйомок, і вражений красою природи. “Чудове місце — озеро Синевір”, — поділився враженнями актор.

“Я вперше працюю з українською командою”, — зазначив Жан Рено та висловив думку, що нині кінопродюсери мають звернути більшу увагу на Україну для зйомок фільмів.

“Дуже важливо мати здатність розповідати історії країни. Це дуже важливо, оскільки це певним чином об’єднує, зцементовує людей, які можуть бачити свою історію”, — зазначив актор, додавши “якщо ви інвестуєте один долар в кіно — ви повертаєте три долари”.

Як повідомляв УНН, всесвітньо відомий французький актор Жан Рено приїхав на зйомки до Карпат.

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