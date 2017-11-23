Президент пригласил Короля Бельгии Филиппа посетить Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с бельгийским королем Филиппом, передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство администрации президента.
"Петр Порошенко поблагодарил Короля за политическую поддержку, солидарность и практическую помощь Украине в противодействии внешней агрессии", - отметили в АП.
Собеседники отметили активизацию двусторонних отношений в экономической сфере и выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества в рамках международных организаций.
П.Порошенко выразил надежду, что Бельгия и в дальнейшем будет поддерживать Украину на пути интеграции в Европейский Союз и в вопросе поддержки политики санкций против РФ, до тех пор пока суверенитет и территориальная целостность Украины не будет полностью восстановлена.
Он также отметил важность признания Бельгией Голодомора 1932-1933 гг. преступлением против украинского народа.
Напомним, память жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине почтили в рамках международных организаций, а также признали геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.
Кроме того, президент пригласил Короля Филиппа посетить Украину с визитом в удобное для него время, отметили в администрации.