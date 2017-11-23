Президент запросив Короля Бельгії Філіпа відвідати Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко в рамках робочого візиту до Брюсселю зустрівся з бельгійським Королем Філіпом, передає УНН з посиланням на офіційне інтернет-представництво адміністрації президента.
"Петро Порошенко подякував Королю за політичну підтримку, солідарність та практичну допомогу Україні у протидії зовнішній агресії", - зазначили в АП.
Співрозмовники відзначили активізацію двосторонніх відносин в економічній сфері та висловили задоволення високим рівнем співробітництва у рамках міжнародних організацій.
П.Порошенко висловив сподівання, що Бельгія і надалі підтримуватиме Україну на шляху інтеграції до Європейського Союзу та у питанні підтримки політики санкцій проти РФ, до тих пір поки суверенітет та територіальну цілісність України не буде повністю відновлено.
Він також наголосив на важливості визнання Бельгією Голодомору 1932-1933 рр. злочином проти українського народу.
Нагадаємо, пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 рр. в Україні вшановано у рамках міжнародних організацій, а також визнано геноцидом українського народу на парламентському рівні в 14 країнах світу.
Окрім того, президент запросив Короля Філіпа відвідати Україну з візитом у зручний для нього час, зазначили в адміністрації.