Президент Южной Кореи объявил военное положение из-за угрозы импичмента - Yonhap

Президент Юн Сок Йоль во вторник объявил о введении военного положения в стране из-за угрозы импичмента президента. Об этом сообщает агентство Yonhap, передает УНН.

Сок Йоль обвинил оппозицию в "антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа".

"Целью военного положения является искоренение пропхеньянских сил и защита конституционного порядка свободы", - заявил Йоль в телевизионном обращении.

Это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в парламентском бюджетном комитете законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайство об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Введение военного положения, как пишет AP, вызвало немедленную оппозицию со стороны политиков, включая лидера его собственной консервативной партии Хан Дон Хуна, который назвал это решение "неправильным" и пообещал "остановить его вместе с народом".

Лидер оппозиции Ли Чже Мён, который минимально проиграл Йолу на президентских выборах 2022 года, назвал заявление Президента "незаконным и неконституционным".