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Президент WBC сравнил даты возобновления бокса с другими видами спорта

Киев • УНН

 • 10205 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что у бокса есть преимущество перед командными видами спорта при возвращении после пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на "vRINGe".

Президент WBC сравнил даты возобновления бокса с другими видами спорта

“Бокс — это спорт, проведение которого не связано с большими трудностями. По всей видимости, коронавирус передается не через кровь или пот. В футболе и бейсболе происходит естественный контакт. В боксе проще — два спортсмена, один против другого. В других видах спорта сложнее логистика”, — начал Сулейман.

Глава WBC рассказал о подготовке бокса к возвращению.

“Мы уже составляем протокол, который сможет стать руководством для боксерских комиссий и промоутеров, чтобы проводить соревнования по боксу с максимальной безопасностью и выполнением функций за закрытыми дверями”, — подчеркнул функционер.

Как сообщал УНН, Сулейман заявил о боксерском будущем Украины.

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