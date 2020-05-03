Президент WBC сравнил даты возобновления бокса с другими видами спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что у бокса есть преимущество перед командными видами спорта при возвращении после пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на "vRINGe".
“Бокс — это спорт, проведение которого не связано с большими трудностями. По всей видимости, коронавирус передается не через кровь или пот. В футболе и бейсболе происходит естественный контакт. В боксе проще — два спортсмена, один против другого. В других видах спорта сложнее логистика”, — начал Сулейман.
Глава WBC рассказал о подготовке бокса к возвращению.
“Мы уже составляем протокол, который сможет стать руководством для боксерских комиссий и промоутеров, чтобы проводить соревнования по боксу с максимальной безопасностью и выполнением функций за закрытыми дверями”, — подчеркнул функционер.
Как сообщал УНН, Сулейман заявил о боксерском будущем Украины.