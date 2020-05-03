Президент WBC порівняв дати відновлення боксу з іншими видами спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що у боксу є перевага перед командними видами спорту при поверненні після пандемії коронавірусу, інформує УНН з посиланням на "vRINGe".
"Бокс - це спорт, проведення якого не пов'язане з великими труднощами. По всій видимості, коронавірус передається не через кров або піт. У футболі і бейсболі відбувається природний контакт. У боксі простіше - два спортсмени, один проти іншого. В інших видах спорту складніша логістика", - розпочав Сулейман.
Глава WBC розповів про підготовку боксу до повернення.
"Ми вже складаємо протокол, який зможе стати керівництвом для боксерських комісій і промоутерів, щоб проводити змагання з боксу з максимальною безпекою та виконанням функцій за зачиненими дверима", - підкреслив функціонер.
Як повідомляв УНН, Сулейман заявив про боксерське майбутнє України.