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Президент WBC порівняв дати відновлення боксу з іншими видами спорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман заявив, що у боксу є перевага перед командними видами спорту при поверненні після пандемії коронавірусу, інформує УНН з посиланням на "vRINGe".

Президент WBC порівняв дати відновлення боксу з іншими видами спорту

"Бокс - це спорт, проведення якого не пов'язане з великими труднощами. По всій видимості, коронавірус передається не через кров або піт. У футболі і бейсболі відбувається природний контакт. У боксі простіше - два спортсмени, один проти іншого. В інших видах спорту складніша логістика", - розпочав Сулейман.

Глава WBC розповів про підготовку боксу до повернення.

"Ми вже складаємо протокол, який зможе стати керівництвом для боксерських комісій і промоутерів, щоб проводити змагання з боксу з максимальною безпекою та виконанням функцій за зачиненими дверима", - підкреслив функціонер.

Як повідомляв УНН, Сулейман заявив про боксерське майбутнє України. 

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